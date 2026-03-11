La inesperada indirecta de Macarena Pizarro a Julio César Rodríguez en pleno cambio de mando que se viralizó en redes sociales

Durante la jornada de este miércoles, Chile vivió un nuevo cambio de mando presidencial, una ceremonia que se realiza cada cuatro años y que fue seguida por diversos canales de televisión.

En medio de la transmisión especial de Chilevisión, se produjo un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Los protagonistas fueron los periodistas Macarena Pizarro y Julio César Rodríguez.

Todo ocurrió mientras en pantalla se veía al ex ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, despidiéndose de La Moneda con evidente entusiasmo.

En ese instante, Macarena Pizarro aprovechó la escena para bromear con su compañera en el estudio.

“Oye, espérate déjame hacer una pregunta. JC ¿se siente identificado con las despedidas? No se vaya a emocionar hoy con tantas despedidas”, lanzó la comunicadora.

La reacción de Julio César no demoró. Entre risas, respondió con humor: «Me voy a ir así como Muñoz, arengando».

El breve intercambio provocó risas en el estudio y quienes seguían la cobertura del cambio de mando 2026 lo compartieron rápidamente en redes sociales.

El proyecto que Julio César no logró realizar en Chilevisión

La renuncia de Julio César Rodríguez sigue impactando a los televidentes.

Recientemente, el animador abordó su decisión y entregó detalles tras su renuncia. En medio de la conversación reveló que existió un proyecto que nunca logró concretar.

«Siempre he soñado que la tele tenga un trasnoche, siempre yo quería… llevábamos avanzadas conversaciones… queríamos traspasar el trasnoche de la Biobío acá en la tele y que de eso engancháramos a las noticias… lo hablamos con la radio, con todos acá. Había que ver los temas comerciales”, confesó Julio César Rodríguez.

