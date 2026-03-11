Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: «Va a dar penita»

Una reconocida dupla del humor nacional confirmó el fin de su proyecto conjunto tras casi dos décadas de trabajo.

Se trata de Adrián Correa, conocido como «Cebolla», y Diddier Marín, quien interpreta a «Bodoque». Ambos compartieron escenario durante cerca de 20 años, consolidándose como uno de los dúos más populares de la comedia nacional.

Sin embargo, el ciclo llegó a su fin. Según revelaron, la decisión se tomó hace poco más de un mes y actualmente están cumpliendo los compromisos pendientes.

“Es un hecho, se terminó hace un mes y medio. Solamente estamos cumpliendo con los shows que teníamos pactados”, explicó Cebolla en conversación con Las Últimas Noticias.

Cebolla y Bodoque toman nuevos caminos profesionales

La separación se relaciona con nuevos proyectos laborales. Bodoque optó por asumir otros desafíos y dará un salto a la televisión, donde se integrará al programa El Club de la Comedia.

Sobre esta decisión, Correa señaló: «Él decidió tomar su camino e ir al Club de la Comedia. Entonces ahí abrimos los mares».

El comediante también reconoció que el momento para cerrar esta etapa parecía adecuado para ambos. «Ya era un tiempo prudente para que cada uno tomara su carrera», comentó.

Antes de despedirse definitivamente del escenario como dupla, los humoristas realizarán su última presentación este sábado 14 de marzo en la Gran Arena Monticello.

«Va a dar como penita, pero está todo bien», expresó Cebolla.

Pese al término del proyecto, el comediante quiso dejar en claro que la separación no corresponde a motivos personales.

«La verdad es que soy muy maduro. Tanto tiempo de amistad no da para terminar en una pelea», afirmó.

Vale destacar que los humoristas alcanzaron popularidad con su proyecto llamado «Fusión Humor». Se presentaron en grandes escenarios, incluyendo el Festival de Viña del Mar y La Gran Noche de la Corazón.

