La peculiar caída que sufrió Julio César Rodríguez en vivo: Fue luego de coqueto comentario de su ex

Una inesperada situación protagonizó Julio César Rodríguez durante la jornada de este lunes, mientras era entrevistado por el programa de Canal 13 Hay que decirlo.

El periodista fue abordado por el notero Nacho Pop justo cuando salía de su jornada laboral en la radio. En ese momento, el reportero intentó conversar con el rostro televisivo sobre su reciente decisión de dejar Chilevisión y también sobre los proyectos que podría emprender próximamente.

Para amenizar la conversación, Nacho Pop le llevó un regalo y armó improvisadamente una pequeña mesa para compartir una «once» en plena calle.

Mientras tanto, en el estudio del programa seguían atentos al contacto en vivo. Entre los invitados se encontraba una ex pareja del animador: Laura Prieto.

Al verla en pantalla, Rodríguez comentó que hace poco se la había encontrado trabajando en otro canal. La modelo respondió de inmediato con una frase que sacó risas en el estudio: «Así soy, potito loco, tú me conoces».

Más tarde, Prieto agregó con cariño: «Para mí siempre vas a ser mi Julito».

La inesperada caída de Julio César Rodríguez en pleno despacho

Sin embargo, el momento más comentado llegó segundos después. Mientras conversaban en el despacho, Julio César Rodríguez perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo. La escena provocó carcajadas inmediatas en el estudio del programa.

Tras levantarse, el animador se tomó la situación con humor y responsabilizó al notero por la improvisada instalación.

«Tienen que decirle al Nacho que ponga las cuestiones en el cemento, no en la tierra», lanzó, mientras en el set seguían riendo por el chascarro.

