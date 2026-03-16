José Antonio Kast será el protagonista del nuevo capítulo de “Las caras de la Moneda” con Don Francisco: «Muchas cosas que no sabe del Presidente»

El programa Las caras de la Moneda, conducido por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, emitirá este lunes su segundo capítulo de la temporada 2026 por Canal 13, tras el exitosos debut de la semana pasada.

En esta ocasión, el invitado será el recién asumido Presidente de la República, José Antonio Kast, quien comenzó oficialmente su mandato el miércoles pasado. La conversación se emitirá después de Teletrece Central.

Don Francisco adelanta sorpresas en entrevista con José Antonio Kast

En medio de la quinta temporada del espacio, Don Francisco destacó el impacto que ha tenido el programa. “Estoy muy contento de hacer este programa, un programa que conecta muy bien con el público”, señaló el histórico animador.

Además, agregó que las entrevistas realizadas en el espacio han dejado momentos importantes en la televisión nacional. “Finalmente los programas que hemos hecho de ‘Las caras de la Moneda’ son programas que quedan para la historia, dejan grandes momentos televisivos y para la historia de Chile, y eso es un orgullo para todos los que lo hacemos”, afirmó.

Respecto a la conversación con el mandatario, Kreutzberger adelantó que la audiencia podrá conocer aspectos poco conocidos del Presidente. “El público va a conocer muchas cosas que no sabe del Presidente”, comentó.

El conductor también adelantó algunos de los temas que marcarán el diálogo con el jefe de Estado. “Con José Antonio Kast hay mucho que conversar, de toda su vida política, de su vida personal y de cómo enfrentará los próximos cuatro años como Presidente de la República”, señaló.

El ciclo 2026 de Las caras de la Moneda contará además con la participación especial de Natalia López, quien seguirá el pulso de las redes sociales, y del reconocido pianista Valentín Trujillo, que acompañará con su música el desarrollo del programa.

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