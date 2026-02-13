Canal 13 apuesta por el humor con nuevo programa: Participará comediante que la rompió en el Festival de Viña del Mar

Canal 13 se suma a los nuevos proyectos ligados a la comedia. El nuevo programa que aterrizará en la señal se llama «El Desestrece».

El espacio contará con la participación de Luis Slimmimg, Coronel Valverde y Héctor Romero, pilares del famoso pódcast «El Sentido del Humor».

El programa se sumará a las producciones humorísticas de la competencia. Es importante recordar que icónicos espacios de humor se unirán próximamente a la parrilla de contenidos de los canales nacionales. Mega con Detrás del Muro y Chilevisión con El Club de la Comedia.

Además, vale mencionar que Slimming y compañía ya habían tenido un paso por la televisión, esto con «El Antídoto», de Mega.

Esto es lo que se sabe sobre el nuevo programa de humor de Canal 13

Este nuevo proyecto dedicado a la comedia lleva como nombre «El Desestrece» y su eslogan es «relajarse nunca fue tan divertido».

Según información compartida en las redes sociales del canal, tendrá humor de actualidad, diversos invitados y más panelistas, que aún no se dan a conocer.

Felipe Morales, productor ejecutivo del Área de Entretención y Cultura de Canal 13 comentó que: «Pronto vendrán sorpresas con el resto del elenco. Todos ellos refrescarán las noches de este año con un humor contingente y que de seguro no pasará desapercibido».

Asimismo, aseguraron que la idea de «El Desestrece» es «hacer reír de una manera simple y entretenida, para olvidar las preocupaciones cotidianas y pasar un grato y ameno momento con un humor cercano, actual, ingenioso e irreverente».

También puedes leer en Radio Corazón: Famoso humorista nacional es pifiado en Festival de Puerto Montt: Lanzó Pato Yáñez, levantó el dedo y trató de «comunistas»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google