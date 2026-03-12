La panelista Pancha Merino arremetió con todo contra la actual pareja de su exprometido, Andrea Marocchino. En el programa Noche de Suerte la presentadora de televisión comenzó diciendo «Yo no tengo nada en contra de las promotoras, pero encuentro que una mujer que estudia algo y sigue siendo promotora a los 42 años, es una fracasada«.

Asimismo, continuó: «Encima si le pagan la Isapre, ¿Cómo no te la puedes pagar a los 40 años? Mi expareja le paga la Isapre a la nueva polola promotora. Le paga un departamento también«. Además, agregó que ella preferiría ser Fonasa antes de que su pareja le pagara el costo de la Isapre.

Estos dichos estaban destinados a la actual pareja, Beatriz Muñoz, a quien Pancha Merino tildó de no tener amor propio. Además comentó que ella tiene tres hijos en los mejores colegios y que junto a su pareja pagan los gastos de estos. Asimismo, agregó que ella costea su Isapre, estando casada con el padre de sus hijos.

Además declaró que «Tienes que tener amor propio. A mí no se me ocurriría con 42 años decirle a un hombre que me pague la Isapre, sobre todo si llevo tres meses con él. En el fondo no hace nada, trabaja de promotora de eventos, y le pide a un hombre que le pague la Isapre, un departamento«.

Infidelidad de Andrea Marocchino hacia Pancha Merino

Cabe señalar que la pareja duró aproximadamente siete años, pero que esta terminó debido a una presunta infidelidad por parte de Marocchino. En el programa el panelista William Geisse, preguntó «¿Cuál es la palabra que ustedes usan siempre entre mujeres?«, haciendo referencia al término sororidad.

Pancha Merino sin dudarlo dijo «No voy a ser sorora con una mujer que se metió en mi relación, 3 meses, y que iba a mi casa haciéndose la amiga y después salió agarrándose a mi pololo. Eso no se lo he hecho a nadie», concluyó.

