«Acto propio de alguien que tiene un solo norte, más bien dos, su ego y la televisión»: Fernando Solabarrieta habla de la traición de Lucho Jara

En mayo del 2025 la amistad de Fernando Solabarrieta y Luis Jara se habría roto de forma irreversible. En el programa Podemos Hablar, el periodista deportivo se refirió a su antigua amistad con el cantante, que finalizó abruptamente.

Esto debido que Lucho Jara habría invitado a Ivette Vergara, quién era la expareja del periodista, a su programa de Al Piano con Lucho. En donde el cantante le habría preguntado sobre si existía la posibilidad de una nueva oportunidad en el amor. Hecho que molestó a Fernando Solabarrieta.

Ahora bien, el tema volvió a la palestra cuando en el programa de La Hora de Conversar con Sergio Marabolí. El periodista deportivo comentó que «Teníamos un nivel de amistad muy fuerte éramos compadres, era mi amigo, este we.. era casi familia y sabes qué, el hacer lo que hizo a mí no se me hubiese ocurrido, y si piensas hacerlo, por lo menos avísame«.

El imperdonable gesto de Lucho Jara

Asimismo, Fernando Solabarrieta expresó que «Fue una deslealtad, una traición y un acto propio de alguien que tiene un solo norte, más bien dos, su ego y la televisión«.

«Hizo un acto que no se me ocurriría, o sea lucrar con el dolor de un amigo, ¿O creería que yo estaría muy feliz? Yo estaba en mi departamento asesinándome, y la Ivette también, teníamos un dolor muy grande, separándonos después de 30 años juntos».

Además agrego «Lo que hizo es imperdonable, y esto es lo peor, yo me enfurezco, le escribo, a él no le gustó lo que le dije y me bloqueó. No tuvo la hombría de escucharme. Al día siguiente me llaman de su programa para que le responda a la Ivette, es de verdad escapa a cualquier cosa».

Asimismo, Fernando Solabarrieta mencionó que no esta dispuesto a conversar con él para solucionar las cosas. También expresó que aunque el cantante fue una personas muy querida, actualmente no quiere relacionarse con él.

