Encuentran a Rodrigo «Pelao» Vade maniatado, rociado y con escritos políticos: está en riesgo vital

Una impactante situación salió a la luz durante la mañana de este jueves. El exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, conocido públicamente como “Pelao” Vade, fue hallado gravemente herido al interior de un vehículo en la zona de Melipilla.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el activista apareció maniatado, con lesiones de consideración y aparentemente rociado con bencina. Además, tenía mensajes políticos escritos en su cuerpo.

Tras el hallazgo, equipos de emergencia trasladaron a Rojas Vade hasta el Hospital San José de Melipilla, el recinto asistencial más cercano al lugar donde ocurrió el hecho. Según información preliminar de las autoridades, el exconvencional permanece en riesgo vital.

El hallazgo ocurrió pasada la medianoche del miércoles. Personal policial llegó al lugar tras recibir un llamado de alerta. Allí encontraron al hombre inconsciente al costado de una autopista, a la altura del kilómetro 59, en el límite entre Pomaire y Melipilla.

Según reportó ADN Radio, desde la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana indicaron que el equipo especializado se trasladó hasta la zona tras la denuncia. En ese contexto señalaron que «se traslada a Melipilla tras reportarse el hallazgo de una persona maniatada al costado de una autopista. La víctima permanece internada en el Hospital San José de Melipilla en riesgo vital».

De acuerdo con información preliminar difundida por el mismo medio, Rodrigo Rojas Vade habría salido de su domicilio en Pomaire alrededor de las 22:30 horas del miércoles.

Junto con las lesiones, los investigadores detectaron dos frases escritas en sus brazos: «no + zurdos» y «viva Kast».

Por ahora, el exintegrante de la Convención Constitucional permanece hospitalizado y bajo coma inducido, mientras las autoridades desarrollan diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la dinámica del presunto ataque.

