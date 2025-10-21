La sincera confesión de Juan Pedro Verdier sobre Karen Paola: «Vale la pena trabajar por la persona que uno ama»

Desde dentro del encierro de Mundos Opuestos, Juan Pedro Verdier conversó en exclusiva con Radio Corazón. El querido participante entregó detalles de su paso por el reality, su búsqueda personal y las diversas lecciones que le ha dejado esta experiencia televisiva.

Consultado sobre su ingreso al programa y la frase que se viralizó antes de su entrada, cuando se dijo que buscaba ser de ser «solo el ex de Karen Paola», Verdier fue claro: «Yo no dije que entraba para no ser la pareja de Karen Paola, sino que al ingresar se me presentó como ‘el ex de Karen Paola’. Esa no es la forma de identificarme. Me gustaría que se me considerara como un individuo que se está presentando a un nuevo desafío».

Juan Pedro Verdier sobre su participación en Mundos Opuestos

Además, el comunicador reconoció que dentro del reality ha podido mostrarse tal cual es: «No sé si eso contribuye a desarrollar mi identidad en los medios, pero tampoco creo que tenga que hacer algo increíble para ser individuo. Me gustaría ser tratado como una persona, esté o no en una relación».

Respecto a su vínculo con Karen Paola, reveló que la convivencia extrema lo ha hecho reflexionar. «He aprendido a poner en perspectiva cosas que antes me parecían graves. Muchas veces lo que creíamos insoportable no era tan complejo, y vale la pena trabajarlo por la persona que uno ama», señaló.

Finalmente, al ser consultado por los mundos del reality, y en cuál se encuentra viviendo ahora, fue sincero: «Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por vivir en el mundo del presente. No quiero atormentarme por lo que pueda ocurrir, prefiero concentrarme en lo que estoy viviendo ahora», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: La predicción cumplida de Latife Soto que sacude el panorama electoral: adelantó un cambio inesperado en elecciones

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google