«Lo conté por miedo a perder un lugar»: Popular actriz asegura que se arrepiente de haber hablado sobre su orientación sexual

A dos años de una entrevista que marcó su vida personal, Ignacia Baeza decidió mirar hacia atrás. La actriz reconoció que hoy no volvería a exponer públicamente su orientación sexual, tema que en su momento abordó con total apertura.

En ese entonces, Baeza relató que vivió ese proceso de manera íntima y profunda. «con todo el tiempo y madurez que requiere un proceso tan complejo o intenso como ese. Fue más que nada un proceso conmigo. Lo viví como una sorpresa, pero lo intenté integrar y abrazar”, dijo en aquella oportunidad.

También habló de una relación que mantuvo con la escritora Florencia Eluchans, lo que generó amplia repercusión.

Estas fueron las declaraciones de Ignacia Baeza

Sin embargo, con el paso del tiempo, cambio de idea. En conversación con Mariana Derderian en el podcast Elige a tu vieja, la actriz fue clara: «fue heavy».

“Me dio lata como haberlo tenido que contar, ¿por qué tenía que contarlo? Yo no cuento. Hoy día me doy cuenta y digo, no tengo por qué contarlo”, expresó.

La intérprete explicó que en ese momento habló desde la inseguridad. “¿Por qué lo conté? Como por inseguridad, por miedo a perder un lugar. No tengo por qué contar con quién duermo. Pero nadie dice: ‘Hola, tú eres heterosexual’ pero si eres gay, sí. Qué importa”, reflexionó.

“Había una necesidad mía del proceso en el que estaba de decir qué chucha soy, quién soy. Me gustan los hombres, pero también las mujeres. Entonces, ¿Quién soy?”, continuó.

Asimismo, cuestionó la necesidad de etiquetarse: «Como ponerle un nombre, que es una tontera, que eso encuentro que es muy chileno además, pero creo que fue parte del proceso», agregó.

Para cerrar, asegura que no se arrepiente de haber sido honesta con su entorno cercano. “Igual tuve mucho cariño de vuelta, pero no era necesario. Nunca lo hice. No es mi estilo andar diciendo ‘Estoy en pareja con’, como que me da rabia. Me rabia la pareja de ese momento, como que todo me da rabia”, cerró la actriz.

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