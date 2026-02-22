Ya están número 1 en tendencias: Jere Klein y Jairo Vera se volvieron a juntar para romper con «Dubai»

El artista chileno Jere Klein presenta “Dubai”, nuevo adelanto de su próximo disco JEREMÍAS, que será lanzado en marzo y que, según el propio cantante, marcará un punto de inflexión en su carrera.

En los meses previos ya había anticipado parte del proyecto con temas como “No me Digas”, “Demoniaka” y “Tú y Yo”, preparando el camino hacia el álbum completo.

Jere Klein y Jairo Vera se juntaron para romper con «Dubai»

“Dubai” concreta además el reencuentro con Jairo Vera, luego de tres años en que ambos tuvieron conflictos personales. El sencillo debutó con fuerza: alcanzó el #1 en Tendencias de YouTube en Chile, el #2 en Argentina y Uruguay, suma cerca de seis millones de reproducciones en la plataforma y se posiciona como la canción más escuchada en Spotify Chile.

De acuerdo con Jere Klein, la colaboración surgió de forma natural, impulsada por la historia y la conexión artística que comparten. En el estudio, asegura, la química se mantuvo intacta, aunque con mayor madurez y claridad respecto al rumbo de sus carreras.

En lo sonoro, “Dubai” mezcla deseo y nostalgia en una propuesta que, aunque se sitúa en un entorno de lujo, centra su relato en la conexión emocional y en la marca que deja un encuentro intenso. El videoclip, concebido como parte de la narrativa de JEREMÍAS, apuesta por una estética de alto impacto y funciona como una pieza que amplía el universo conceptual del disco.

El lanzamiento actúa como antesala del trabajo más personal del artista, donde promete exponer una dimensión más íntima y honesta. Con la mirada puesta en 2026, Jere Klein proyecta además una gira internacional con un formato inmersivo, buscando consolidar la proyección global del reguetón chileno.

