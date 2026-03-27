Durante esta semana, la periodista Cecilia Gutiérrez confirmó la noticia de que el menor de los Calderón habría sido acusado de un delito. Según explica, el hijo de Raquel Argandoña habría golpeado a un influencer español.

Todo esto sucedió en una bencinera de Huechuraba, cuando los dos se habrían encontrado cara a cara. Nano Calderón habría golpeado con un objeto contundente al influencer español Santiago Peredo.

¿El motivo? El influencer español le habría robado unas fotos de sus artículos de lujo de su Instagram y las había hecho pasar como propias. Ante esto, Nano Calderón le habló por mensaje y luego lo expuso en las historias de sus redes sociales.

«¿Alguien sabe por qué este h… se roba mis fotos? Pobre h…«, publicó en sus historias. Además, agregó: «Le mandé un mensaje y me bloqueó«.

Reacción de Raquel Argandoña tras conocer la noticia de Nano Calderón

En un video subido por el tiktoker Danilo 21, el creador de contenido cuenta un resumen sobre lo que pasó y además señala el momento exacto en donde Raquel Argandoña se habría enterado de la querella de su hijo.

Mientras La Quintrala se encontraba en el pleno episodio de Fiebre de Baile, el comunicador expresó: «A Raquel Argandoña se le desfigura la cara. Y es porque en ese momento se estaba enterando de esta querella».

Asimismo, el periodista Hugo Valencia corroboró esta información en Zona de Estrella, en donde comentó que la presentadora se encontró totalmente afectada. «Estaba al borde de las lágrimas«, señaló según el medio Fmdos.

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