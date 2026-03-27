“Sí, mi marido fue detectado con un cáncer»: Famoso rostro de TV pasa por delicado momento personal

La polémica entre Pablo Candia y Danilo 21 no solo generó debate en redes, también abrió espacio para una inesperada confesión en televisión. Todo comenzó luego de la filtración de audios donde Candia cuestionó el estado de salud de los padres del creador de contenidos.
En ese contexto, Claudia Schmidt decidió intervenir y entregar su mirada en el programa Noche de Pirañas. La panelista no solo criticó el fondo de la discusión, sino que también expuso una experiencia personal que dejó a todos en silencio.
Días antes, Schmidt ya había comentado que su esposo, John Bogdan, se encontraba en Estados Unidos y que debía viajar con frecuencia por un problema de salud. Sin embargo, no había entregado mayores detalles.
La sensible confesión de Claudia Schmidt
Esta vez fue distinto. Durante la conversación, cuestionó duramente el hecho de poner en duda enfermedades ajenas. “Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien. Lo hablo con conocimiento de causa, tú una vez me lo preguntaste, Pablo sabe, y no me gustaría jamás que alguien dudara de mi palabra de una situación tan triste que puede estar viviendo el familiar de cualquier persona”, expresó.
Sus palabras generaron de inmediato la reacción de Sergio Rojas, quien le consultó si vivía una situación similar en su entorno cercano.
Sin rodeos, Schmidt confirmó el complejo momento que atraviesa su familia. “Sí, mi marido fue detectado con un cáncer, ya te lo dije, no voy a profundizar, no me gusta dar pena”, respondió.
El panel quedó impactado. Rojas le ofreció disculpas e intentó profundizar en el tema, pero la comunicadora decidió poner un límite.
“Él está bien hoy en día, pero no entremos en mi tema”, cerró Schmidt, dando por finalizada la conversación.
