«Después no andes llorando ni sapeando»: Sergio Rojas fue a buscarlo a su casa y Nano Calderón le mandó feroz advertencia

Los tensos cruces entre Sergio Rojas y Nano Calderón continúan. En esta ocasión, Sergio Rojas aseguró haber llegado hasta la casa de Calderón, para hablar con él.
«¿Tienes algún número de contacto? Estoy afuera de tu condominio. Quiero hablar contigo de cara sin TV«, le escribió Rojas a Calderón.
Sin embargo, pasado unos minutos no recibió respuesta, y agregó: «Bueno, no me dejaron entrar mochila jaaa, avísame que te quiero mandar un regalito«. Eso sí, Calderón después respondió fiel a su estilo, directo y sin pelos en la lengua.
Nano Calderón le mandó feroz advertencia a Sergio Rojas tras asegurar que lo fue a buscar a su casa
Acorde a lo que compartió en sus historias de Instagram, Nano Calderón le respondió a Rojas, desmintiendolo:
«En conserjería me dijeron que nadie ha venido, llegué recién, pero dejé dicho que puedes pasar si vienes. Supe que dijiste en TV que hacía falta que alguien me pegara cuando chico jajaja aprovecha de hacerlo tú. Ten claro que si vienes a poner un pie en mi casa, te paras de manos para ver si haces lo que tanto dices en TV, si vienes estás aceptando entre hombres para que después no andes llorando ni sapeando».
Un poco después, Sergio Rojas replicó: «Ok, nos vemos. Me dijeron que no podía entrar sin autorización, pero volveré a hablar contigo porque dijiste algo muy desafortunado, así que te aviso cuando esté afuera de nuevo».
La respuesta no dejó tranquilo a Nano Calderón, que lo desafió abiertamente: «Pero ven altiro po, no estás tan picado a choro, si me escribiste recién, aprovecha de pasar».
«Te duró poco, escribes que vienes a verme que estás afuera, y conserjería dice que nadie ha venido, te respondí a los 4 minutos y vuelves otro día, ¿para que cuando vuelvas te asegures que no esté? Payaso», agregó Calderón.
Eso sí, eso fue lo más suave que le dijo, revisa acá abajo toda la conversación:
