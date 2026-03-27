La Gran Feria de Capacitación 2026 ya tiene fecha confirmada y promete una de sus versiones más completas. El evento gratuito, considerado el más importante de Latinoamérica para especialistas de la construcción, se desarrollará entre el 16 y el 18 de abril en formato híbrido, combinando actividades presenciales y transmisión online.

Durante tres días, maestras y maestros podrán acceder a más de 170 capacitaciones técnicas enfocadas en áreas clave como electricidad, gasfitería, herramientas, revestimientos, seguridad, servicios, sistemas constructivos, terminaciones y sostenibilidad. Además, se incorporarán contenidos sobre jardines sustentables, en línea con las nuevas tendencias del sector.

Todo lo que debes saber sobre la Gran Feria de Capacitación 2026

Uno de los principales atractivos de esta edición será la posibilidad de validar conocimientos mediante evaluaciones y obtener certificaciones oficiales. En el Salón Plenario (con capacidad para 400 personas) se impartirán cursos que entregarán Certificados de Aprobación otorgados por INACAP y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás.

En esta línea, INACAP sumará nuevos programas como fundamentos eléctricos para paneles fotovoltaicos, soldadura aplicada, climatización y diseño de instalaciones de gas. Por su parte, Santo Tomás incorporará el curso “Metalcon: Construye Rápido, Construye Mejor”.

La feria contará con seis salas de capacitación presencial, además de transmisión en vivo para todo el país y Latinoamérica, acumulando más de 27 horas de contenido online. A esto se suman más de 80 stands con innovaciones, lanzamientos de productos y soluciones para el rubro.

En su versión 2025, el evento reunió a más de 60 mil participantes, y para este año se proyecta la asistencia de 25 mil personas en el recinto y 160 mil vía streaming.

El programa completo y las inscripciones gratuitas están disponibles en el sitio oficial www.granferiadecapacitacion.cl Entre quienes participen en las capacitaciones, además, se sorteará una camioneta.

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