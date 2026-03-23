El video se Sammis Reyes jugando con su hija de 7 meses que generó ola de reacciones en redes: «Que raro comportamiento»

En las últimas horas, Sammis Reyes se llenó de críticas en redes sociales luego de que varios cibernautas hayan tildado de «irresponsable» un juego con su hija de 7 semanas.

En el registro, el ex jugador de la NFL aparece corriendo en su pieza. Luego, salta a la cama, donde estaban su señora y su hija.

Además, en una ocasión pierde el equilibrio, pero sin caer sobre ellos. Asimismo, al momento de saltar se golpeó en el techo.

«Tratando de entretener a la Mia jajaja (no salió tan bien)», escribió en publicación que realizó desde su cuenta de Instagram.

Las reacciones de los usuarios a video de Sammis Reyes

Los cibernautas no lo dejaron pasar y rápidamente dejaron sus sinceras reacciones en redes sociales. Mientras algunos lo lapidaron, otros defendieron su actuar.

«Yo te banco, pero no con la bebé en la cama, eviten riesgos innecesarios»; «No sé si reír o preocuparme»; «Qué raro comportamiento!!! pensando que en la cama hay un bebé de meses»: «Que estresante debe ser vivir con ese saco de pelotas», fueron algunos de los cuestionamientos en Instagram.

«Eso es vivir la vida me encanta que viva el amor y la diversión. Como niños»; «Soporten la felicidad ajena! Igual son súper altos deberían cambiarse de casa , evaluar una casa de doble altura para que salten libres»; «Ya empezó LA GENTE W….NA. a criticar, no veen ni sus vidas y vienen a criticar «; «Por que algunos son tan graves, ellos se divierten y él sabe que esta su bebé ahi xd Como si quisieran hacerle daño. Gente grave», fueron los usuarios que defendieron su actuar.

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