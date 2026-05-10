«Es alguien muy importante para mí»: Miguelito no pudo contener las lágrimas tras leer emotiva carta de Paola Troncoso

Créditos: Mega

El reciente capítulo de Only Friends tuvo como uno de sus invitados a Miguelito, quien repasó distintos momentos de su carrera, además de hablar sobre sus logros y proyectos personales.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando recibió una especial carta de Paola Troncoso, su recordada “madre televisiva” en los exitosos sketchs de “Paola y Miguelito”, de Morandé con Compañía y Detrás del Muro.

Miguelito se emocionó con carta de Paola Troncoso

Fue Tonka Tomicic quien le entregó la carta al actor. Apenas la tomó, Miguelito comentó emocionado: “Se me eriza la piel, me van a hacer llorar”.

En el mensaje, Paola Troncoso recordó la cercana relación que construyeron trabajando juntos durante años: “Tenerte en mi vida es uno de los regalos más hermosos que me ha dado mi carrera de actriz. Conocerte, trabajar contigo, verte crecer como actor y como ser humano”, escribió la actriz.

Más adelante, agregó: “Sé que muchas personas no entienden nuestra relación, porque claro, tú eres un hombre adulto, pero incluso el hombre más viejo y fuerte sigue siendo en algún rincón de su alma un niño en los brazos de mamá”.

Paola Troncoso también destacó el cariño y apoyo mutuo que han mantenido fuera de pantalla: “Estoy orgullosa de ti Miguelito, eres un gran hombre, trabajador, honesto, correcto, leal, noble y con un corazón inmenso”.

La carta finalizó con una emotiva declaración: “Te amo Miguelito, con ese amor bonito, sincero y protector, que nace del alma. Ese amor que no necesita nombre ni explicación, porque simplemente existe, nos acompaña y nos hace bien, tu mami Paola”.

La reacción del actor

Mientras avanzaba en la lectura, Miguelito no pudo contener las lágrimas y terminó profundamente emocionado.

Sobre la actriz, comentó: “Es alguien muy importante para mí, tal vez nunca se lo digo porque también me considero una persona fría”.

Además, destacó el apoyo que ha recibido de Paola Troncoso durante momentos difíciles: “Pao sabe cuándo estoy triste, me dice ‘qué te pasa mi niño’”, cerró el actor.

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