BAMBA: El Festival de Juanes y Lotus que mezcla música, arte y cultura Latinoamericana llega a Chile

La música latinoamericana tendrá un nuevo espacio de celebración en Chile con el nacimiento de BAMBA, un festival impulsado por Lotus junto al cantante colombiano Juanes.

El evento tendrá lugar los próximos 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins. Y buscará transformarse en una experiencia que combine música, cultura y gastronomía latinoamericana.

Los detalles del Festival BAMBA

Desde la organización explicaron que el festival nace en un momento donde la música latina vive una fuerte expansión a nivel mundial. Bajo esa idea, BAMBA reunirá distintos estilos musicales, incluyendo rock, pop, sonidos alternativos y ritmos más bailables.

El proyecto cuenta con el respaldo de Lotus, responsables de festivales como Lollapalooza Chile, y de Juanes, quien participará como uno de los impulsores y referentes del evento.

Según señalaron, la intención es ofrecer “una producción de nivel internacional”, pero manteniendo una experiencia cercana y enfocada en la identidad cultural latinoamericana.

El Mapa del evento

Para el evento, el Parque O’Higgins será acondicionado con distintos espacios. Estos están pensados para que el público pueda recorrer el recinto cómodamente mientras disfruta de los conciertos, la cultura y la comida latina.

Entre los espacios estará Mercado Mestizo, enfocado en arte y oficios, además de Cocinerías y El Comedor, sectores donde habrá propuestas gastronómicas inspiradas en distintos países de Latinoamérica.

También se habilitará La Cantina, un punto pensado para la coctelería y cerveza regional, todo bajo un enfoque centrado en la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

Otro de los aspectos que destacaron desde la organización es que todos los tipos de entrada permitirán acceder a las barras y disfrutar de la coctelería mientras se realizan los shows en vivo.

Asimismo, el público podrá optar a distintas experiencias dentro del recinto, como el pase “Bamba — La Fiesta”, además de espacios premium como Club Bamba y La Terraza by Cenco, esta última con plataformas elevadas y vista privilegiada hacia los escenarios.

Por ahora, BAMBA todavía no revela su cartel oficial de artistas. Eso sí, la organización confirmó que el line-up será anunciado este 11 de mayo. Por otro lado, la venta de entradas comenzará próximamente a través de la página oficial del festival.

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