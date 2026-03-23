Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Un posible nuevo romance comienza a tomar forma en la farándula chilena. En esta ocasión, el protagonista es Jean Philippe Cretton, quien dejó varias pistas en redes sociales durante el fin de semana.

El domingo, el periodista publicó una fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen aparece abrazado junto a la actriz Camila Miguel. Ambos se ven muy cercanos, mientras ella inclina su rostro hacia él. Asimismo, el comunicador la etiquetó directamente en la publicación, que encendió más las alarmas.

¿Nueva relación en el espectáculo?

Por su lado, la actriz también publicó la misma fotografía en sus redes. La postal fue tomada en Curanipe, en la región del Maule, reforzando la idea que pasaron tiempo juntos.

Los rumores no surgieron de la nada. Días antes, en el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos ya había adelantado información sobre un posible vínculo.

En el espacio, la panelista aseguró: «la chica es una actriz, se llama Camila Miguel, es estupenda. Entiendo que tuvo un paso por México también». Junto con eso, detalló que la joven tiene 27 años y que se desempeña como actriz influencer, actriz y artista.

«La Leona» también se refirió al estado de la relación. «Con Camila Miguel están recién pinchando, se han conocido, llevan un par de días conociéndose. La verdad es que es una niña muy muy buena moza», comentó.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance. Sin embargo, las señales en redes sociales ya iniciaron una ola de especulaciones.

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