CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian show en Chile: fecha, entradas y detalles de su gira «FREE SPIRITS»

CA7RIEL & Paco Amoroso dieron un nuevo paso en su carrera global tras el lanzamiento de su álbum FREE SPIRITS. El dúo argentino anunció una extensa gira mundial que los llevará por Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido y Europa, consolidando su creciente impacto fuera de la región.

El tour contempla presentaciones en recintos emblemáticos como el Red Rocks Amphitheatre, el Radio City Music Hall de Nueva York, el Greek Theatre de Los Ángeles, el O2 Academy Brixton de Londres y el Movistar Arena de Madrid. En ese contexto, también confirmaron su esperado regreso a Chile: se presentarán el próximo 23 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago.

Con FREE SPIRITS, CA7RIEL y Paco Amoroso amplían su ya característica fusión de trap, rock y pop, apostando por un sonido más ambicioso y emocional, sin perder el humor y la energía que los distingue.

El lanzamiento fue acompañado de un cortometraje conceptual ambientado en el ficticio “Centro FREE SPIRITS”. Un retiro holístico creado por Sting, que funciona como hilo conductor del proyecto.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Chile?

El disco también suma colaboraciones de alto perfil, con nombres como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak, quienes participan en esta propuesta que mezcla absurdo, introspección y espectáculo.

Más allá de la música, el dúo ha desarrollado un universo creativo que cruza moda, performance e internet, elementos que se reflejan en su potente puesta en escena. Tras el éxito de su gira “PAPOTA”, ahora se preparan para lo que asoma como su mayor desafío internacional hasta ahora.

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile comenzará el martes 24 de marzo a las 11:00 horas. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 26 de marzo a la misma hora, a través del sistema Puntoticket.

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