«Soy de las pocas personas que debe estar triste»: Vasco Moulian sorprendió al revelar desconocido vínculo con Joaquín Lavín León

Sin duda uno de los escándalos de la semana fue la detención del político Joaquín Lavín León, esposo de la también polémica Cathy Barriga. En el más reciente capítulo de Primer Plano, pusieron el tema en la palestra, y analizaron junto a un abogado el caso del exparlamentario.

Por su parte, uno de los panelistas, Vasco Moulian, sorprendió con una inesperada decisión mientras sus compañeros abordaban el complejo escenario judicial que enfrenta el político.

Vasco Moulian reveló vínculo con Joaquín Lavín León

Cabe recordar que el esposo de Cathy Barriga quedó este viernes en prisión preventiva, luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud realizada por la Fiscalía Oriente durante la audiencia de formalización.

El exparlamentario fue imputado por los delitos de falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias.

En ese contexto, el panel del programa analizó los detalles del caso junto al periodista Sergio Jara y el abogado Claudio Bravo, quienes comentaron los antecedentes que se dieron a conocer durante la audiencia.

Sin embargo, en medio de la conversación Vasco Moulian decidió no hablar al respecto, lo que tomó por sorpresa a los demás. Al respecto, explicó: «Para que entiendan mi silencio, muy breve, yo soy de las pocas personas que debe estar triste, y honestamente se los digo».

«Yo quiero mucho a la familia Lavín, no me voy a meter en el tema del juicio, pero yo soy una persona que está triste por una familia«, agregó el actor.

Por último, Vasco Moulian reveló: «Pude hablar (con ellos) y por eso me voy a callar, espero que se entienda«.

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