«El trabajo sexual es un trabajo digno (…) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así»

Valentina Valencia, conocida en plataformas para adultos como «Gatita Veve», se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Su postura sobre la industria del entretenimiento XXX ha generado debate, especialmente por el trato desigual que, según plantea, reciben hombres y mujeres.

La creadora de contenido participó en el podcast «Dando la Hora», donde habló directamente sobre su experiencia en el mundo del contenido para mayores de 18 años. Durante la entrevista, abordó sin rodeos los prejuicios que enfrenta a diario.

Gatita Veve responde a las críticas

Uno de los puntos que más enfatizó fue el estigma social que recae sobre las mujeres en este rubro. A su juicio, existe una evidente diferencia en cómo se juzga a cada género.

“Yo de verdad entiendo que trabajo en algo que es tabú, siempre te van a querer humillar y denigrar porque soy mujer, y yo sé que es por eso porque a los hombres que trabajan en esto no los tratan así”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que cuando los hombres participan en la industria del contenido para adultos, la reacción suele ser más permisiva. En cambio, las mujeres enfrentan críticas más duras y constantes.

Pese a ese escenario, «Gatita Veve» aseguró que su crecimiento le ha permitido visibilizar su postura. «Gracias a todo esto, que estoy creciendo, también tengo una voz y esa voz la voy a usar para demostrar que el trabajo sexual es un trabajo digno«, expresó.

Para cerrar, dejó en claro que su exposición también busca abrir una conversación más amplia. Su intención, explicó, es cuestionar la forma en que la sociedad juzga a las mujeres cuando deciden trabajar con su cuerpo y su sexualidad.

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