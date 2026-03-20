Llega la lluvia a Santiago: revelan hora exacta de inicio, los días y cuánto caerá en la Región Metropolitana

Las precipitaciones volverán a la Región Metropolitana y no solo durante una jornada. El pronóstico anticipa lluvia para este viernes y también para el resto del fin de semana en Santiago.

Según informó el sitio especializado Meteored, el evento comenzaría la tarde de este viernes y se extendería por varias horas.

En detalle, la lluvia iniciaría cerca de las 15:00 horas en la capital. Desde ese momento, se mantendría durante gran parte del día, acumulando alrededor de 11 milímetros de agua.

Sin embargo, el sistema frontal no se detendría ahí. Para el sábado también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad. Estas se concentrarían en la madrugada y dejarían cerca de 1,1 mm.

El domingo, en tanto, volvería la lluvia durante la tarde. El pronóstico indica que caería entre las 15:00 y las 18:00 horas, con un total aproximado de 2,7 mm.

¿Cómo estará la temperatura este fin de semana?

El descenso térmico también marcará estos días en la capital.

El sábado 21, la temperatura subiría levemente. la máxima alcanzaría los los 22°C, mientras que la mínima bajaría a 10°C.

El domingo, en cambio, el ambiente se sentirá más fresco. La máxima llegaría a 17°C y la mínima se mantendría en 10°C, de acuerdo al pronóstico de Meteored.

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