Eduardo de la Iglesia comentó su negativa experiencia con las citas a ciega: «Nunca más. Me fue mal»

Durante la edición de este jueves de Contigo en la Mañana, Eduardo de la Iglesia, confesó su anécdota con las citas a ciega.

Esto fue en el marco de la visita de Cristián Riquelme y Yann Yvin por el nuevo programa de CHV, Amor a Ciegas.

Ahí fue cuando el presentador de TV, quiso abrirse y revelar su experiencia en este tipo de citas. “Las citas a ciegas son a todo riesgo. Tuve una en mi vida, fue como recuperar la vista, porque nunca más. Me fue mal”, partió.

Eduardo de la Iglesia y las citas a ciegas

El panelista del matinal explicó que todo partió cuando él recién había terminado con una polola, por lo que “estaba medio tristón”.

Ahí siguió explicando que, “un amigo me dijo, ‘Edu, te tengo una chiquilla’. Yo creo que él se quería liberar de alguien. Me dice, ‘anda a tal parte, ella es simpática, inteligente, está estudiando’”.

Continuó con que aceptó ir al encuentro organizado por su amigo.

«Llego y no la encontraba, había mucha gente y nadie coincidía con ninguna descripción de la que me había dicho. En eso se me acerca una chiquilla y le digo, ‘¿tú eres?, me dice sí’. Ahí pensé ‘este ctm'».

Eduardo concluyó su historia con que, “no sabía cómo salir. Supe arrancar, el llamado telefónico del amigo es salvador. Yo sé que es feo, pero había que salir, no hubo química”.

