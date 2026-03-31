El motivo detrás de las madrugadas de Vale Saini por su hija: «Tiene que ser todo perfecto…»

La locutora Vale Saini, reveló en una entrevista los pasos que sigue su hija de 16 años antes de ir al colegio. Comentó que Matilda comienza su rutina diaria a las 5:00 de la mañana.

En una conversación que tuvo con Las Últimas Noticias, la actriz comentó todos los detalles de la rutina de su hija. «Tiene que ser todo perfecto, no se les puede mover un pelo del alisado«, señaló.

«Es como una peluquería, después el parlante en la ducha, como una fiesta. Luego viene una rutina de skin care coreano, todo esto mientras yo estoy con las ojeras hasta las rodillas y abriendo un ojo«, comentó las comediante al medio antes mencionado.

Asimismo, comentó que esto no es todo, porque su rutina de belleza también pasa cuando la joven duerme. «Mira, he visto el proceso. Se levanta, después de dormir con una crema humectante de noche con vitaminas y gorras de seda, para el frizz. Todo es parte de la rutina».

Además, comentó que en la mañana se quita el producto de la noche con algodones, luego se da una larga ducha. Para luego pasar a su rutina de pelo, en donde se echa desenredarte, se lo seca y luego alisa.

Igualmente, el maquillaje tiene dos pasos en donde utiliza dos rimel diferentes.

Vale Saini y su experiencia con su hija adolescente

Por otro lado, la locutora contó una curiosa anécdota: «Para el día de la foto de curso, me dijo ‘mamá me voy a levantar un poco más temprano, a las 04:45 am‘ y yo le respondí que para eso mejor pasaba de largo.»

Además, agregó: «A mí me encanta que sea vanidosa, pero esa disciplina la podrían llevar a otras cosas y sería muy bueno«.

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