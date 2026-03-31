Edo Caroe vuelve a Gran Arena Monticello con «Edo no tiene show»: fecha y venta de entradas

El comediante Edo Caroe se ha consolidado como uno de los nombres más exitosos del humor nacional y ahora prepara su esperado regreso al Gran Arena Monticello, luego de agotar sus dos presentaciones anteriores en el mismo recinto.

Esta vez, el artista llega con “Edo no tiene show”, una propuesta que marca una nueva etapa en su carrera. El espectáculo nace tras su paso por el Festival de Viña del Mar 2025, momento en el que, según ha contado, debió enfrentarse a una “hoja en blanco”. Desde ahí construyó una rutina que vuelve a sus raíces, combinando magia con stand-up comedy en un formato dinámico que supera la hora de duración.

El show no solo destaca por sus chistes, sino también por las sorpresas en escena, logrando una experiencia completa para el público. La propuesta reafirma el sello de Caroe: una mezcla de ingenio, cercanía y una mirada aguda sobre la sociedad.

A lo largo de su trayectoria, Edo Caroe ha sabido diferenciarse dentro de la escena humorística chilena. Su capacidad para fusionar disciplinas, sumado a un estilo basado en la observación social, le ha permitido conectar con distintas audiencias y llenar importantes escenarios a nivel nacional.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera ocurrió en 2015, cuando se presentó en el Festival del Huaso de Olmué, donde obtuvo un rotundo éxito. Ese logro lo catapultó, al año siguiente, al escenario de la Quinta Vergara, donde conquistó al público y se llevó todos los premios del certamen viñamarino.

Fecha y cómo comprar entradas para el show de Edo Caroe

El regreso de Edo Caroe a Monticello está programado para el sábado 9 de mayo, a las 21:00 horas, en San Francisco de Mostazal.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 1 de abril a las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

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