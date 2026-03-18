El mensaje en redes sociales de Fran Maira a un mes de atropello a motorista: «más que nunca…»

A casi un mes del grave accidente de tránsito que protagonizó, Fran Maira volvió a manifestarse en redes sociales. La influencer reapareció con un mensaje marcado por la fe y el agradecimiento, en medio del complejo escenario que enfrenta tras atropellar a Mayerson Zapata, un repartidor venezolano que se desplazaba en motocicleta.

El hecho ocurrió en la comuna de Lo Barnechea, cuando la exintegrante de «Gran Hermano Chile» realizó un giro a la izquierda en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble, momento en que impactó al joven trabajador. Desde entonces, la salud de motorista ha generado preocupación, ya que permaneció en estado grave durante semanas.

En sus primeras publicaciones tras el accidente, Maira pidió apoyo y oraciones por la recuperación de Zapata. Ahora, volvió a referirse al tema con un mensaje más esperanzador.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de carácter religioso y dedicó palabras de gratitud a quienes han estado pendientes de la evolución del afectado. «Virgencita, gracias x darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón», escribió.

Luego agregó: «Gracias a todos por sus oraciones que ya están dando frutos». Finalmente, hizo un llamado a continuar con el apoyo espiritual: «A todos los que quieran seguir apoyándonos con sus oraciones, gracias».

Aunque no entregó detalles médicos, sus palabras sugieren una evolución positiva en el estado de salud de joven.

Reacciones al post de Fran Maira en redes sociales

El post generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes también se sumaron con palabras de aliento. “Fran ambos han estado en mis pensamientos deseando pronta recuperación para el chico y que todo salga bien pronto para los dos”, comentó una usuaria. Otros escribieron: “Muchos que no somos de la familia y entendemos que fue un accidente sí rezamos por su recuperación” y “Saldrás ilesa de todo esto, eres maravillosa, mantén la fe”, fueron algunos de los mensajes.

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