El debut de reality «Vecinos al límite» dejó en segundo lugar al principal competidor de Canal 13

El pasado lunes fue la final de Mundo Opuestos en donde se vivió una emocionante momento. El ganador del premio de 50 millones de pesos le pidió matrimonio a su pareja Karen Paola.

Asimismo, después de la última emisión del reality, Canal 13 realizó el debut de Vecinos al Límite. El espacio de telerrealidad es conducido nuevamente por Sergio Largos y Karla Constant.

El nuevo reality contará con la participación de ocho famosos, quienes son Paula Pavic y Carla Ballero, Alejandra Fosalba y Felipe Contreras, Joche Bibbó y Princeso, y Kanela y Bimza.

Además, cuenta con la participación de otros 16 integrantes elegidos entre más de cinco mil personas en un casting masivo. Donde 50 fueron elegidos para las entrevista y 2o quedaron quedaron para la etapa final.

¿El debut de Vecinos al límite superó a Fiebre de Baile?

Ahora bien, en cuanto al rating que tuvieron los programas, Canal 13 se llevó todo. Según los datos de la estación entre las 23:08 y las 00:44 horas, el reality lideró ampliamente en sintonía, con un promedio de 688.695 personas por minuto online.

Por otro lado, los demás canales durante ese mismo horario tuvieron menos rating. Chilevisión que presentaba ‘Fiebre de Baile’, obtuvo 509.306 personas por minuto, ubicándolo en segundo lugar. Luego le sigue TVN 355.942 con su drama ‘Moisés y los 10 Mandamientos’.

Igualmente, en cuarto lugar está Mega con sus programas ‘Reunión de superados y El Internado’, que tuvo 336.123 personas por minuto. Cabe señalar que, la señal supero a su competidor por casi 180 mil personas promedio por minuto, según Página 7.

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