De TV a la cárcel: exchico reality recibe 15 años de condena tras brutal ataque a su expareja que conoció en el programa

El caso de Santiago Martínez ha generado una fuerte repercusión en Argentina. La justicia lo condenó a 15 años de cárcel por intento de femicidio contra su ex pareja, Emily Ceco.

Vale destacar que ambos se conocieron en el programa de citas Love Is Blind, donde los participantes establecían vínculos sin verse, con el objetivo de llegar al matrimonio.

La relación continuó fuera del espacio televisivo, pero terminó tras un grave episodio de violencia ocurrido el año pasado. Ese hecho motivó la denuncia de la joven, quien aseguró haber sido brutalmente agredida. Según su relato, Martínez la golpeó y la estranguló.

Desde ese momento, se abrió una investigación que analizó el historial de la relación. En el proceso se acusaron distintos episodios de violencia. Mientras avanzaba la causa, el imputado permaneció con medidas cautelares.

Finalmente el tribunal resolvió condenarlo a 15 años de prisión, decisión que se conoció recientemente.

El duro testimonio de Emily Ceco

Tras la sentencia, Emily Ceco habló con Infobae y describió el impacto de lo vivido: «Saber que mi vida dependió de un segundo de él es terrible y arrancó de menor a mayor, pero con una velocidad impresionante que no llegué a darme cuenta lo que estaba pasando», señaló.

«Fue desde lo psicológico, lo emocional, siempre él víctima, siempre que lo disculpe porque estaba emocionado, porque la estaba pasando mal, por algún problema personal, hasta lo entendía en algún momento. Ya cuando lo vi, cuando ya me estaba matando y hoy haciendo la película completa, dije: ‘No, siempre fue así. Nunca fue que lo tenía que disculpar porque la estaba pasando mal. Este era su fin», continuó.

La reacción de Santiago Martínez tras resolución de la justicia

Tras conocer la condena, Martínez publicó un mensaje en redes sociales, donde abordó su responsabilidad. Sin embargo, rechazo la acusación más grave.

«¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice», partió diciendo.

«Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba», agregó.

«Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera», cerró el imputado.

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