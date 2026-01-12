El coqueto momento de Bad Bunny con popular influencer chilena que encendió las redes sociales: «Ella devoró y lo hizo por todo Chile»

El pasado domingo, Bad Bunny cerró su paso por Chile con tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional. Las fechas formaron parte de su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour», donde repasó sus mayores éxitos ante miles de fanáticos.

Sin duda, uno de los espacios más comentados del show fue «La Casita», un segundo escenario instalado en medio del recinto. La estructura recrea una vivienda típica de Puerto Rico, y en cada show recibió a diversos artistas e influencers.

Durante la última noche ocurrió una escena que rápidamente se volvió viral. La protagonista fue Isabel Calvo, influencer oriunda de Concepción, quien es popularmente conocida en redes sociales como «La Leona». Su aparición no pasó para nada desapercibida y generó una ola de reacciones.

Mientras Bad Bunny interpretaba su tema «Veldá», del álbum que lleva el nombre de la gira, el cantante se acercó a la influencer.

Lejos de mostrarse intimidada, respondió con seguridad y comenzó a bailar, momento que muchos calificaron como un «coqueteo».

La reacción de los seguidores al «coqueteo» entre Bad Bunny e influencer nacional

Luego de terminado el concierto, Isabel Calvo compartió una historia en su Instagram: «Lo di todo por ustedes. Si tienen fotos o videos, lo que sea mándenmelos o etiquétenme lo que sea».

Más tarde, la creadora de contenido compartió una historia a través de redes sociales y dejó la pata entre sus seguidores: «Parece que me voy pa PR».

Los comentarios no demoraron. Entre los mensajes se repitieron mensajes como «Todos los que estábamos en el estadio sobrábamos», «donde pone el ojo pone la bala», «IDOLA IDOLA IDOLAAA», «qué manera de gritar», «El verdadero por mí y por todas mis compañeras» y «ella devoró y lo hizo por todo Chile».

