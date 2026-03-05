¿Cuándo aparece el amor verdadero? Científica revela la edad en que es más probable encontrar pareja estable

Muchas personas pasan años intentando encontrar al amor de su vida. A veces llega de forma inesperada y en el momento menos pensado. Sin embargo, una científica propuso que existe una etapa de la vida en la que es más probable dar con una pareja definitiva.

La idea surge de una investigación realizada por la matemática Hannah Fry, académica de la Universidad de Londres y autora del libro Las matemáticas del amor. En este trabajo, la experta analizó patrones de comportamiento en las relaciones y aplicó modelos matemáticos para entender cómo tomamos decisiones sentimentales.

Según su análisis, la mayoría de las personas no encuentra a su “media naranja” antes de cierta edad.

La edad en que sería más probable encontrar el amor

De acuerdo con Fry, las probabilidades de formar una relación estable aumentan entre los 27 y 35 años. En ese período, las personas suelen tener más claridad sobre lo que buscan en una pareja.

En su libro también plantea una curiosa estrategia basada en cálculos matemáticos: descartar cerca del 37% de las primeras citas o relaciones para conocer mejor el panorama amoroso antes de comprometerse, según consignó Radio ADN.

“Eso significa que si quieres casarte antes de los 40 años, no encontrarás tu final feliz con las personas con quien sales desde los 15 a los 27 años. Los humanos seguimos esta estrategia de rechazar a nuestros primeros amantes sin saber qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida amorosa”, explica la científica.

En ese sentido, Fry sostiene que hacia finales de los 20 y comienzos de los 30 muchas personas ya acumulan experiencias suficientes. Esto les permite reconocer con mayor claridad qué características valoran realmente en una relación de largo plazo.

También puedes leer en Radio Corazón: La tajante opinión de Ignacia Michelson tras denuncia de Nicole Block contra doctor Vidal: «en reiteradas ocasiones…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google