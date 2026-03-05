«Hay que invertir de chiquitito y no ser tan confiado»: Jorge Valdivia habla sobre la deuda millonaria de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla durante este tiempo ha estado bajo el ojo público, todo después de que se conociera su complejo estado financiero. El exjugador se declaró en quiebra después de que tuviera una deuda vigente de $1.670 millones de pesos a entidades diferentes. Este hecho ha provocado que tenga que subastar sus bienes y propiedades, según el medio La Tercera. Entre ellos está su lujosa casa ubicada en un condominio en Chicureo.

Además, a esto se le suma su delicado diagnóstico de cáncer de piel. Aunque cabe señalar que el jugador ha tenido el apoyo de su familia y sobre todo de su pareja Gissella Gallardo.

Opinión de Jorge Valdivia sobre la millonaria deuda de Pinilla

Durante una conversación con Pedro Carcuro, El Mago se sinceró y comentó las diversas causas de por qué le pasaban estas cosas a algunos exjugadores. Que pasan de ganar millones a deberlos.

Jorge Valdivia comenzó diciendo: «No hay respuesta absoluta sobre qué es. Algunos dicen que son las fiestas, otros los amigos, los viajes con amigos y familiares, el comprar autos, pero no con todos es lo mismo».

«Hay exjugadores que apostaron por algún negocio y no les fue bien, otros invirtieron en acciones o propiedades, y no les va bien, entonces no hay una respuesta absoluta«, expresó el «Mago».

Cuando se le preguntó por su excompañero de cancha, Jorge Valdivia comentó: «Es una pena, porque de los 20 años de carrera, te lo encuentras 10-12 en la selección, jugando en contra, entonces es una pena que muchos lleguen a esta condición».

Además, agregó: «No podría ahondar ni profundizar en qué fue lo que le pasó, porque no conozco su historia de vida tan profunda, pero esto corre para todos«. Asimismo, indicó que: «Cuando uno ya no va recibiendo lo mismo que recibía cuando jugó, cuando estabas activo y podías negociar, porque tu fútbol era una herramienta principal para negociación en los equipos de fútbol».

Finalmente, el ex Colo Colo reflexionó: «Pero ya no son los mismos contratos, estamos más viejos y las cosas cambiaron de precio. Entonces hay que cuidar la platita, hay que invertir de chiquitito y no ser tan confiado«.

