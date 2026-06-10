«Lo dijimos hace un año atrás…»: La estremecedora predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo en el Gobierno de José Antonio Kast

Latife Soto acostumbra a predecir un poco de todo acerca de la actualidad, pero sin duda, uno de los tópicos que más llama la atención de su público, tiene que ver con el bolsillo de los chilenos.

Al respecto, la tarotista sacó pecho a través de sus historias de Instagram, luego de que una de las predicciones, que según ella hizo hace más de un año, se cumpliera durante estos días.

La estremecedora predicción de Latife Soto que se está cumpliendo

A través de sus historias de Instagram, Latife Soto compartió una de las noticias del momento. Se trata de la cobranza del CAE por parte de la Tesorería General de La República (TGR).

En específico, la tarotista compartió en sus historias el caso de Benjamín «Pollo» Castillo, quien comentó en vivo como se dio cuenta de que su cuenta estaba vacía, al querer hacer una transferencia. Respecto al monto que le embargaron, el creador de contenido aseguró que asciende a más de 20 millones de pesos.

Reaccionando a esa noticia, Latife Soto comentó: «Lo dijimos hace un año atrás, que era algo que cobrarían, y hartas personas me hicieron caso y pagan hace un año cuotas pequeñas… Les sirvió mi aviso«.

Hasta el momento, son miles los usuarios que han denunciado en redes sociales la cobranza abrupta de la TGR ante la deuda del CAE, lo que los ha tenido hasta ahora con sus cuentas en 0, y con el riesgo de sufrir algún embargo material.

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