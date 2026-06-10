«¿Loca? Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse (…) prefiero ser catalogada de ‘loca’ que infiel, cafiche y estafadora»

Marité Matus nuevamente hizo noticia durante este martes, y es que la modelo y empresaria no llegó presencialmente al tribunal, para su audiencia contra su exesposo, Camilo Huerta.

Por su parte, el preparador físico salió del encierro en Vecinos al Límite, y llegó a la instancia. Sin embargo, fue postergada, debido a una solicitud de Marité Matus, quien supuestamente se habría conectado por zoom, en medio de una licencia por estrés.

Marité Matus con todo contra Camilo Huerta

Sin embargo, la polémica se encendió cuando usuarios le comentaron en sus redes sociales, luego de que Marité Matus subiera una serie de fotos desde Buenos Aires, Argentina.

Uno de los comentarios decía: «Pero Marite, como no vas?, era tu oportunidad de terminar con esto de una vez y mostrar tus pruebas!».

Marité Matus se tomó el tiempo de responder, y explicó: «Si me presenté al juicio vía Zoom. Presenté un certificado porque no iba a exponerme al show mediático. La audiencia se reprogramó porque mi abogado no pudo viajar a Chile y tuve que cambiar de abogado. Eso es todo. Nadie se está escondiendo«.

En ese momento comenzaron las críticas en los comentarios, y la empresaria volvió a contestar: «¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? ¿Qué show comencé yo? Solo me defendí de un mitómano. Mi conciencia está tranquila. Yo no estafé ni engañé a nadie«.

Por otro lado, hace un par de días en la misma publicación, que data del fin de semana, un usuario le comentó: «El huerta te dejó loca«.

Marité Matus respondió con todo contra su ex: «¿Loca? Estoy súper cuerda. Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse. Eso hacen los narcisistas. Igualmente, prefiero ser catalogada de ‘loca’ que infiel, cafiche y estafadora«.

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