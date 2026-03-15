¿No se va?: Aseguran que Julio César Rodríguez estaría negociando con Chilevisión

Una de las polémicas más comentadas de los últimos días ha sido la abrupta renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión. El propio comunicador confirmó su salida a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó los motivos tras dejar el canal luego de más de una década.

Sin embargo, la situación podría dar un giro. Según informó el periodista de espectáculos Sergio Marabolí, la estación televisiva habría iniciado negociaciones para intentar convencer al animador de permanecer en la señal.

Aseguran que Julio César Rodríguez estaría negociando con Chilevisión

En el programa Sígueme, de TV+, Sergio Marabolí abordó el tema: “Si bien Julio César Rodríguez está negociando su permanencia en el canal, ojo, que no es como animador del matinal y de Primer Plano. La negociación es mantener todos los cargos que tiene hasta ahora, por el mismo sueldo”, comentó.

Cabe recordar que Julio César Rodríguez no solo se desempeña como conductor de distintos programas en el canal, sino que además cumple funciones ejecutivas como uno de los directores de programación de la señal.

En esa misma línea, Sergio Marabolí explicó algunos de los puntos que estarían sobre la mesa en la negociación:

“Entre las cosas que están negociando, está ver el ajuste presupuestario. Segundo, la reducción de equipos, que tiene que ver con lo mismo. Tercero, que a un estudio le saquen provecho para hacer más de un programa, los gastos de empresas externas que prestan servicios a CHV. En el fondo, es plata, apretarse el cinturón”, detalló.

Finalmente, el periodista aseguró que, pese a lo tenso del proceso, aún existe la posibilidad de que Julio César Rodríguez continúe en el canal: “Esta negociación fue muy brusca. Es una opción que se quede en el canal”, concluyó.

También puedes leer en tu Radio Corazón: «Las redes te roban la felicidad…»: El potente desahogo de Young Cister tras presentarse en Lollapalooza Chile 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google