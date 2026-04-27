Por tenencia de armas y presunto tráfico de drogas: reconocido cantante se encuentra en prisión preventiva

Un cantante urbano se convirtió en noticia durante las últimas horas, pero no por un nuevo estreno. Esta su vez, su nombre apareció ligado a un procedimiento policial.

Se trata de Fabian Riveros, quien fue detenido en la comuna de Pudahuel en el marco de una investigación por microtráfico de drogas y tenencia de armas.

El operativo dejó un total de tres personas arrestadas: el artista y dos ciudadanos extranjeros. De acuerdo con información publicada por ADN, los involucrados comercializaban distintas sustancias desde tres domicilios ubicados por el mismo sector.

En el procedimiento, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 130 dosis de clorhidrato de cocaína, cocaína base y armamento.

Sobre el rol del cantante, el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim de Pudahuel, explicó que «ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos».

Riveros no es ajeno a la justicia. Registra antecedentes por delitos como tráfico de drogas, receptación, robo con fuerza, hurto simple y robo en bienes nacionales de uso público, entre otros.

Tras su detención, el tribunal decretó prisión preventiva para el músico. En tanto, los otros imputados quedaron con medidas cautelares de menor intensidad.

¿Quién es Fabian Riveros? El artista urbano que quedó en prisión preventiva

Más allá de su situación judicial, el cantante cuenta con una presencia relevante en plataformas digitales. En YouTube supera los 100 mil suscriptores y acumula varios videoclips.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Bayron Fire, El Bai, Forest, Malito Malozo y Julianno Sosa.

Entre sus temas más conocidos figura “Pa los envidiosos”, que suma más de 24 millones de reproducciones en la plataforma. También destacan canciones como “Coroné Remix”, “Pa los Envidiosos Remix” y “Habitual”.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular cantante fue detenido por evadir control policial: Se encontraba bajo efectos de la droga y en su auto encontraron $69 millones en efectivo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google