Popular pareja del espectáculo nacional confirma su quiebre: «Hace un tiempo ya que decidimos separar nuestros caminos»

Durante las últimas semanas, los seguidores de Scarlette Gálvez popularmente conocida como «Eskarcita» comenzaron a notar algo extraño. La influencer dejó de aparecer en redes sociales junto a Gastón Guerrero, conocido streamer apodado «Julitroz». Por lo mismo, rápidamente comenzaron rumores de un posible quiebre.

Las especulaciones crecieron entre los usuarios, quienes notaron que la pareja ya no compartía fotos ni momentos juntos en sus perfiles.

Finalmente, este martes Eskarcita decidió aclarar la situación. A través de sus historias de Instagram respondió preguntas de sus seguidores y confirmó que la relación llegó a su fin.

Eskarcita termina su relación junto a Julitroz

“¿Estás soltera? ¿Ya no sigues con Julitroz?”, le consultaron en la plataforma.

Ante la duda, la influencer fue directa: «Sí, hace un tiempo ya que decidimos separar nuestros caminos».

Además, la ex chica reality aseguró que la ruptura ocurrió en buenos términos. “Todo en buenos términos y agradezco lo vivido”, agregó en sus historias.

Cabe recordar que la pareja ya había enfrentado una separación anteriormente. Esto ocurrió cuando Eskarcita ingresó al reality Mundos Opuestos.

Tras su salida del programa, ambos retomaron el contacto y decidieron darse una nueva oportunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación no logró consolidarse y finalmente optaron por seguir caminos distintos.

