Ex reina de belleza es confirmada para Palabra de Honor: «Me quitaron la corona y todos me trataron de gorda»

Durante las últimas horas, Canal 13 confirmó a los nuevos participantes de Palabra de Honor, entre los que se encuentra una ex Miss Perú, quien estuvo en la polémica, luego de que le quitaran su corona, por un cuestionable motivo.

Estamos hablando de Samantha Batallanos, quien relató que «En 2020 me dieron la corona de Miss Grand Perú, pero en los siguientes meses con la pandemia subí de peso y me pasé de las medidas que se exigían. Entonces me quitaron la corona y todos me trataron de gorda».

«Creo que le dieron la razón a estigmas antiguos que van en contra de la mujer, porque nos hacen bullying por cómo nos vemos. Además no me cuidaron, porque jamás me pusieron un psicólogo ni nada, y solo dieron espacio para un bullying cibernético», confesó la joven, quien tras volver a sus medidas anteriores, de todos modos, aceptó la corona de vuelta.

Su vida personal no ha estado exenta de dificultades, ya que hace un par de años fue víctima de violencia reiterada por parte de su exnovio, el boxeador peruano Jonathan Maicelo. «Es un episodio de mi vida que ya pasó y del que ya aprendí, porque me convertí en víctima de violencia y no debería haber dejado que se pasaran los límites».

«Esto pasó varias veces, así que lo dejé, y después cuando le di una nueva oportunidad volvieron las agresiones verbales. Así que supe que él como persona ya estaba configurado así, y que no lo iba a poder cambiar, y me convencí de que no debía seguir así», contó Samantha Batallanos sobre su experiencia con el deportista, con quien tiene orden de alejamiento.

Buscando el amor en Palabra de Honor

En torno al que será su primer reality, la peruana indica que, estando soltera, le pareció un momento idóneo para encerrarse. «Me encantaría reformarme, también encontrar el amor, y lo voy a dar todo para mejorar en cada prueba y en cada reto. Pero lo que más me interesa es divertirme, estar siempre chévere y pasarlo bien. Yo soy pura broma, puro juego y no le tengo miedo a nada, soy una mujer de muchos riesgos, un poco rebelde, y, aunque soy de pocas palabras, hago lo que sea».

Y aunque reconoce ser cómoda y mala para seguir reglas, ya que en su casa le hacen la cama y le lavan los platos, asegura que encontrar el amor es lo que más la motiva, y que ya tiene un candidato. «Me gustaría conocer a alguien, mi corazón está abierto a lo que venga. A quien conozco de antes es a Fabio, él me encanta».

Eso sí, tiene sus reglas. «Para enamorarme necesito que demuestren su pasión conmigo, necesito el lado salvaje del hombre. Los tímidos no me gustan», sostiene la modelo.