El desconocido gran anhelo de Emilia Dides: «La verdad, ahora me llegó el bichito…»

En una conversación íntima y sin filtros en el programa Te lo Cedo, de Zapping, Emilia Dides habló sobre un deseo que la acompaña desde pequeña y que hoy vuelve a tomar fuerza: la actuación.

“Me encantaría actuar, sí”, confesó de entrada, recordando que su interés nació cuando era apenas una niña. Según relató, solía improvisar escenas frente a su mamá, incluso inventando historias dramáticas para poner a prueba su talento.

“Nace de muy niña, yo le decía: ‘mamá, ¿te puedo actuar que me robaron?’ Y mi mamá me decía: ‘ya, bueno’”, contó entre risas. Luego describió cómo se tomaba esos juegos muy en serio: “Yo llegaba así como con el pelo para allá, como que me hubieran asaltado en la calle… y llegaba con mi mamá y le actuaba”.

Hoy, ese impulso vuelve a aparecer con fuerza. “Pero la verdad, ahora me llegó el bichito”, admitió.

Ante la posibilidad de participar en una teleserie, la respuesta fue inmediata: “Sí, me encantaría”. Incluso tiene claro qué tipo de personaje le gustaría interpretar. “La villana”, dijo sin dudar.

La razón, según explicó, tiene que ver con cómo perciben su expresión. “¿Sabés por qué me dicen a mí que soy la villana? Por mi mirada”, comentó, convencida de que ese rol podría convertirse en un desafío actoral interesante.

Lejos de verlo como un simple capricho, Dides aseguró que lo asumiría con total seriedad. “Sería un real personaje, entonces sería un desafío muy importante para mí”, afirmó. Y remató con seguridad: “Si lo hago, lo haría increíble”.

La intensa relación de Sammis Reyes y Emilia Dides

En la conversación, la artista también abordó su relación con el deportista Sammis Reyes, con quien formó familia tras un inicio vertiginoso.

“Nos conocimos el 6 de febrero en la noche y en la madrugada de la noche me pide pololeo”, recordó. La respuesta fue inmediata: “Le dije que sí”.

El ritmo de la relación no se detuvo ahí. “Rapidísimo, y a los tres meses ya estaba embarazada”, relató con humor, reconociendo lo inesperado del proceso.

Sobre el matrimonio, Dides explicó que no es una prioridad hoy. “Recién estamos viviendo ser papás, entendernos nosotros siendo papás”, comentó. Por eso, para ella el orden es claro: “El matrimonio para mí no es lo primario en este momento”.

