Benjamín Vicuña aparece en la nueva adaptación de la película Secreto en la Montaña: Conoce el póster promocional

El reconocido actor Benjamín Vicuña, aparece para protagonizar la famosa adaptación de la película «Secreto en la Montaña«. El filme dirigido por

Ang Lee y volvera nuevamente, pero esta vez como una obra de teatro.

La película se estrenó en 2005 y recibió aclamación mundial. Además, ganó tres Premios Oscar por mejor director, guion adaptadao y banda sonora. «Secreto en la Montaña», se ha convertido en un hito para el cine LGBT+.

La historia trata de dos vaqueros que se conocen trabajando en un racho cuidado ovejas, donde comienzan un relación intima. El relato se ubica en los años 60 y los dos jóvenes deben cuidar de no ser descubiertos. «Secreto en la Montaña» tuvo como protagonistas a Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Adaptación de Secreto en la Montaña

Actualmente está película será adaptada como una obra de teatro en Argentina, basándose en un texto mostrado por primera vez el año 2023 en Londres, llevando a las tablas el cuento con una puesta en escena que incluye canciones y una puesta en escena muy emotiva, según La Cuarta.

Por otro lado, Benjamín Vicuña interpretará a Jack Twist, personaje que Jake Gyllenhaal interpretó anteriormente. Vicuña estará junto al actor argentino Esteban Lamothe, quien será Ennis del Mar.

La obra se entrenará el día 7 en el Multiteatro de Avenida Corrientes en Buenos Aires, Argentina. Bajo la dirección de Javier Daulte y su clasificación es para mayores de trece años.

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