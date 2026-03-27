Tras conocerse que la comentarista se va de Chilevisión a Canal 13, el panel le hizo una despedida en vivo. Este miércoles Cecilia Gutiérrez dejó los estudios de Plan Perfecto con una sentimental despedida junto a sus compañeros.

Cabe señalar que en semanas anteriores se rumoreaba que la periodista comenzaría a trabajar en el programa de farándula ‘Hay que Decirlo‘, a partir del 1 de abril.

Emotiva despedida de Cecilia Gutiérrez en Plan Perfecto

Al finalizar la emisión del programa, el presentador Eduardo de la Iglesia se tomó una pausa para agradecer la participación de la panelista en el programa. Además, le deseó éxito junto a un ramo de flores.

La periodista expresó: «Muchas gracias, me van a hacer llorar«. Por otro lado, Eduardo le dedicó unas palabras: «Nos hemos topado en hartas partes, siempre he tenido una opinión extraordinaria de ti. Te encuentro una gran profesional, que hace la pega, que reportea y que además tiene mucho código de televisión«.

«Yo creo que le va a hacer muy bien ese programa, al cual le vamos a seguir ganando, próximamente. Pero te deseo lo mejor», agregó entre risas.

Cecilia Gutiérrez respondió: «A pesar de que me voy a la competencia, también les deseo lo mejor, porque estuve desde el día uno en este programa, el canal confió en mí para acompañar al panel de Plan Perfecto en sus inicios».

Además, agregó: «Lo paso muy bien genuinamente cuando vengo. Los valoro a todos, los voy a echar de menos y les deseo lo mejor, si nos ganan, voy a estar feliz igual por ustedes«.

El panelista Eduardo de la Iglesía concluyó a despedida: «Te queremos mucho, te adoramos todo el éxito del mundo, que te vaya espectacular. Un abrazo a ese panel, qué suerte tienen de tenerla desde el miércoles», manifestó.

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