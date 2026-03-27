Alcaldesa explota contra José Antonio Kast: «Voté por Kast, es verdad, pero no pa’ que venga a hacer hue…»

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, volvió a criticar al Gobierno encabezado por José Antonio Kast. Esta vez lo hizo en el programa «La voz de los que sobran», donde expuso su molestia por el alza en el precio de los combustibles y su impacto en las comunidades más aisladas.

No es la primera vez que la autoridad manifiesta su incomodidad. Días antes ya había realizado un descargo público, en el que incluso reconoció que votó por el actual Mandatario. Sin embargo, ahora profundizó sus críticas y apuntó directamente a la falta de apoyo para su comuna.

Alcaldesa de Hualaihué y duro descargo contra José Antonio Kast

Durante la conversación, Espinoza describió la compleja realidad que enfrentan los habitantes del territorio. «Nuestra gente paga 10 mil pesos para ir y 10 mil pesos para volver. ¿Y qué comen? Todo por ir a Puerto Montt. No tenemos ni siquiera hospital acá y tenemos que lidiar con nuestra gente enferma. Ese es el dolor y rabia que tengo. ¿Por qué no pensaron antes en la gente humilde?», expresó.

La alcaldesa también cuestionó las condiciones de las autoridades a nivel central. «Con el tremendo sueldo que tienen ellos, qué se van a afligir. No les falta nada, no les va a faltar combustible, porque lo van a tener ahí. A ellos les va a sobrar, a nosotros nos va a faltar. No tienen corazón», afirmó.

En la misma línea, agregó: «No les falta nada, no han sufrido ni han pasado hambre, han tomado un puesto designado».

«Yo me he sacado la cresta para ser alcaldesa, porque soy una hija de Hualaihué y veía como sufría mi gente», sostuvo.

Pese a las críticas que ha recibido, la jefa comunal fue enfática en mantener su postura. «No voy a bajar los brazos porque digan que voté por Kast. Voté por Kast, es verdad, pero no pa’ que venga a hacer hueás, con permiso de ustedes», cerró.

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