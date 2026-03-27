Aseguran que Julio César Rodríguez ya está listo en este canal de televisión: «Está ultra chequeado»

El futuro televisivo de Julio César Rodríguez sigue generando ruido en el mundo del espectáculo. Su salida de Chilevisión abrió una serie de especulaciones sobre su próximo paso profesional.

Durante semanas circularon distintas versiones. Algunos lo situaban como posible rostro del Festival de Viña del Mar, mientras otros lo vinculaban a La Red, Canal 13 o incluso TVN. Sin embargo, una nueva información vino a cambiar el escenario.

Este sería el nuevo canal de Julio César Rodríguez

La periodista Paula Escobar aseguró tener claridad sobre el destino del animador. A través de sus redes sociales, afirmó que se trata de antecedentes confirmados por fuentes confiables.

“Voy a hacer esta historia para ponerle fin al misterio. Está chequeado, ultra chequeado con muy buenas fuentes”, señaló.

En ese contexto, descartó categóricamente algunas de las teorías que habían tomado fuerza en los últimos días. “Julio César Rodríguez no se va a La Red, no va a comprar La Red, no se va a TVN ni a Canal 13. Julio César está listo para Mega”, afirmó la comunicadora.

Según lo que explicó, el conductor no llegaría al matinal Mucho Gusto. La apuesta del canal sería ubicarlo en un área distinta, más ligada al entretenimiento.

“No va a trabajar con el equipo del matinal. Me dicen que para qué sumar otro elemento si el programa está funcionando bien, entonces están muy conformes con el matinal actualmente”, detalló.

Además, adelantó posibles alianzas dentro de la señal. “Julio César se va a entretención, probablemente con Carlos Valencia, con algún programa a su medida”, agregó.

También puedes leer en Radio Corazón: La inesperada indirecta de Macarena Pizarro a Julio César Rodríguez en pleno cambio de mando que se viralizó en redes sociales

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google