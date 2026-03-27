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¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton entrega su pronóstico de temperaturas para este fin de semana y primeros días de la próxima

Durante la jornada de este viernes 27, el meteorólogo de Mega entregó su informe climático. Revisa acá todos los detalles.

27 Mar, 2026. 17:08 hrs

 

 

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