¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton entrega su pronóstico de temperaturas para este fin de semana y primeros días de la próxima Durante la jornada de este viernes 27, el meteorólogo de Mega entregó su informe climático. Revisa acá todos los detalles. 27 Mar, 2026. 17:08 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El «bebesito» dejó la patá en el Chacotero: «Me metí con la prima de mi amigó y quedó la crema» Auditor traumado confesó en el Chacotero que no puede perdonar: «Mi padre, el infiel» ¿Regresa la lluvia este fin de semana? Jaime Leyton reveló en su pronóstico la temperatura para los próximos días en Santiago Auditor pidió consejos con urgencia en El Chacotero: «Me enamoré de la venezolana del café con piernas» El "bebesito" dejó la patá en el Chacotero: "Me metí con la prima de mi amigó y quedó la crema" Aseguran que Julio César Rodríguez ya está listo en este canal de televisión: "Está ultra chequeado" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado