Disley Ramos es un joven influencer chilena que se hizo popular al aparecer en videos cómicos junto al grupo de creadores de contenido Los Kbros.

Sin embargo, de un día para otro la creadora de contenido dejó de aparecer en los sketches humorísticos. Todo esto sucedió después de comenzar con su carrera en la televisión en programas como Top Chef VIP y Mundos Opuestos.

Luego de un tiempo de la ausencia de Disley Ramos en los videos de comedia, los rumores comenzaron a salir, generando diversas especulaciones entres sus seguidores. La primera vez que se habló de tema de la salida de la influencer, fue cuando una seguidora en redes sociales preguntó el por qué Ramos ya no participaba en los videos.

Desde la cuenta de Los Kbros respondieron que la creadora de contenido estaba enfocada en su vida profesional. «Está enfocando su carrera en la televisión y nosotros seguimos en Internet», señalaron.

Sin embargo, en los comentarios de la publicación Disley dio luces de que había una historia detrás.

«¿De verdad quieren que aclare el tema? ¿Y que cuente la real versión? ¡Yo creo que no quieren! Saludos», provocando diversas de especulaciones.

El detrás de la salida de Disley Ramos de Los Kbros

Luego de más de un año de la polémica, la influencer se sinceró en el podcast de Sarah junto a Tanza Varela, quién le mencionó las supuestas teorías que existían sobre su salida. Entre los rumores estaba el de una supuesta infidelidad de su expareja, quién también participaba en los videos o que se le había subido la fama a la cabeza después de estar en el programa Top Chef VIP.

Ante esto, la influencer comenzó diciendo que «Las dos son falsas. No fue por mi ex pareja y tampoco porque yo me haya ido. Ellos me echaron a mí, ellos no querían estar conmigo«. Agregó «Me echaron cuando estaba en la tele, porque no querían que hiciera tele, entonces no compatibilizaba con ellos».

Disley Ramos comentó también sobre una oferta contractual «Ellos querían que yo estuviera con contrato exclusivo con ellos, donde tenían el porcentaje mayor de las ganancias y yo el menor de las cosas que hiciera. Además, no podía hacer más eventos ni cosas en televisión«.

Además, declaró que ella propuso un contraoferta que fue rechazada. Sin embargo, la infuencer cerró el tema declarando que los considera talentosos y agregó que «A ellos les gustaban las redes sociales, no la tele. Era su visión, no querían eso y al final se acabó nomás».

