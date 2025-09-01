Eskarcita rompe el silencio tras su eliminación de Mundos Opuestos: «Nunca había vivido una baja autoestima tan fuerte»

La última eliminada de Mundos Opuestos fue Scarlette Gálvez, popularmente conocida como Eskarcita. Tras dejar el encierro, la excompetidora habló en exclusiva con Radio Corazón y confesó lo que significó para ella esta experiencia, el peso de la exposición y sus futuros desafíos.

La influencer asegura que dentro del reality logró mostrarse tal cual es, sin esconderse detrás de un personaje. “Me olvidé un poco de lo que esperaban ver de este personaje de Eskarcita y fui 100% yo, con mis virtudes, mis errores y mis inseguridades”, confesó. Esa autenticidad reconoce, la llevó a revivir emociones que creía superadas.

Si bien dentro de la casona no se sintió muy afectada, al momento de salir reflotaron esas heridas. «Ya el hecho de salir y enfrentarte con la realidad, con lo que se estaba diciendo o cómo se estaba tomando, lo que uno pudo vivir, sí, marca el antes y el después”.

Es importante recordar que Eskarcita tuvo un controversial paso por el encierro, donde se hablaba, habría entrado con el streamer Julitroz. Sin embargo, se le vio muy romántica con Alan, situación que fue muy comentada.

Tras esto, uno de los aspectos más difíciles para la ex chica reality ha sido lidiar con la opinión pública: «Creo que nunca había vivido tanto una baja autoestima. Estar en el ojo público negativamente, dentro de esta ola de críticas y odio, ha sido muy complicado», reconoció.

«La gente se toma esa atribución de comentar de tu vida por lo que ve en una pantalla, pero sí creo que hay mucha soltura y mucho atrevimiento con respecto a la condena con lo que puedan ver en las redes sociales», continuó.

Eskarcita se sincera tras eliminación de Mundos Opuestos

Respecto a su duelo con Alan, quien la eliminó, asegura que no guarda rencor. “Creo que fue parte de la experiencia, parte del desafío, y bien. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, porque también es un muy buen personaje dentro de la competencia”, comentó.

«Yo pienso que la vida volverá a toparnos. Al fin y al cabo este mundo es muy pequeño. Tenemos algo en común que es vivir esta experiencia», agregó.

Lejos de quedarse en la polémica, Scarlette ya está enfocada en nuevos horizontes. Su reciente paso por el Fashion Week en Argentina le abrió las puertas del modelaje, un mundo en el que quiere seguir explorando. “Me gustaría seguir puliéndome y desenvolverme en ello. Más allá de los realities, quiero dedicarme a las comunicaciones, a las redes sociales y al modelaje”, adelantó.