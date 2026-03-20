A los 86 años Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

Una profunda conmoción generó en redes sociales la noticia de la muerte de Chuck Norris, reconocido actor, artista marcial y figura de culto a nivel mundial.

Durante las últimas horas, su familia emitió un comunicado oficial en el que confirmó su fallecimiento, señalando que ocurrió de forma repentina.

«Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un marido entregado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, escribieron en el texto.

Además, agregaron que: «Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchas vidas».

Vale recordar que las noticias sobre su delicado estado de salud comenzaron el día jueves. El actor fue hospitalizado en Hawaii, sin muchas novedades.

Muere Chuck Norris a los 86 años: Su gran trayectoria en el cine y en las artes marciales

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Chuck Norris construyó una sólida carrera en las artes marciales. Practicó disciplinas como el karate y el taekwondo, logrando incluso convertirse en campeón mundial de Karate en la década de los 60.

Uno de los hitos más recordados de su carrera llegó en 1972, cuando compartió pantalla con Bruce Lee en la película Way of the Dragon. En esa película, protagonizaron una icónica pelea en el Coliseo Romano, escena que se transformó en un clásico del cine de artes marciales

Ya en la década de los 2000, su figura tomó un nuevo impulso gracias a los llamados “Chuck Norris Facts”, una ola de memes virales que le atribuían habilidades sobrehumanas de forma humorística. Lo que comenzó como una broma en foros de internet terminó transformándose en un fenómeno global que reforzó aún más su estatus de leyenda.

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