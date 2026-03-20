«No nos llevamos»: Faloon Larraguibel reveló detalles de su relación con Daniela Aránguiz

Comenzó una nueva polémica entre las chicas de la farándula, donde Faloon Larraguibel habría confesado detalles sobre su vínculo con la ex Mekano. Cabe recordar que Faloon Larraguibel está en una relación con Rai Cerda, mientras que Daniela Aránguiz está con Cuco Cerda.

Asimismo, este no ha sido el único problema que viven las concuñadas, ya que hace un tiempo se rumoreaba que la mamá de los hermanos Cerda, Katherine Helfmann, encontraría ‘cuma’ a la pareja de su hijo mayor.

Ante esto, Cuco Cerda salió a desmentir los rumores. señalando que: «Estoy muy enojado con la situación porque me genera problemas con mi pareja, problemas que nunca han existido, porque Daniela y Faloon comparten con mi mamá como cualquier familia. Nunca ha habido una falta de respeto o una mala cara. Jamás va a tratar de ordinaria o cuma a una mujer».

¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y Faloon Larraguibel?

En medio de una conversación con ‘Todo se sabe’, la participante de Fiebre de Baile dio su opinión sobre su relación con Daniela Aránguiz, en donde parece que no tienen un vínculo muy cercano. En esa instancia, un periodista le pregunta a Faloon a quién le gustaría que entrara a Fiebre de Baile. La modelo respondió que nadie.

El periodista fue enfático «Yo te metería a ti, a Rai, a Kathy, Daniela Aránguiz y Cuco«. «La familia completa», respondió Faloon. Sin embargo, agregó que: «A Daniela Aránguiz te diría que no«.

A lo que el notero preguntó el porqué y si no se llevaban bien, a lo que Larraguibel responde: «No, no tenemos muy buenas relaciones, o sea, no nos vemos, no nos llevamos«. Además, añadió: «Nos hemos encontrado en carretes, obvio. Nos saludamos normal, hay códigos ahí«.

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