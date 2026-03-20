Reconocido ex rostro de TV genera debate por dichos sobre feriados irrenunciables: «Hay que trabajar y producir…»

El debate por los feriados volvió a instalarse en redes sociales. Esta vez, el protagonista fue el exreportero de TVN y Mega, Álvaro Sanhueza, quien generó una ola de críticas tras publicar un comentario en X.

Todo ocurre en medio de la discusión sobre estos días en Chile. Desde la confederación de la Producción y del Comercio han planteado revisar su impacto en la economía. En paralelo, el gobierno de José Antonio Kast ha descartado, por ahora, cambios a la norma vigente.

En ese escenario, Sanhueza restó importancia a los feriados irrenunciables. Aseguró que «son solo cinco al año» y recordó su experiencia laboral en televisión, donde aseguró trabajar fines de semana y fechas festivas. «Hay que trabajar y producir», escribió.

Rápidamente, su post se viralizó provocando la reacción de los usuarios en redes sociales. Muchos internautas criticaron su postura y recordaron que los feriados buscan proteger el derecho a los trabajadores a descansar, especialmente en el comercio.

Otros apuntaron a las condiciones laborales en los medios. Incluso, algunos mencionaron los beneficios, que según ellos, existen en la industria televisiva.

Álvaro Sanhueza y su respuesta en redes sociales

Tras la polémica, el propio Sanhueza volvió a referirse al tema en X. “Volviendo al feriado irrenunciable, que trabaje el que quiere trabajar, firmando una declaración que es su decisión», escribió.

Luego agregó: «Se acuerda pago por feriado y ya ! ¡Libertad en la decisión!“.

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