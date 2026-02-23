Destacado cantante de histórica banda nacional está hospitalizado tras intentar quitarse la vida: se había despedido en redes sociales

Durante la jornada de este lunes, el rapero Lenwa Dura, conocido por ser miembro y fundador de la banda nacional Tiro de Gracia generó gran preocupación tras compartir un mensaje de despedida en sus redes sociales.

A través de una historia en Instagram escribió: «Me despido con un gracias… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías, a los que me roban».

«A las personas que piensan que soy un magnate de la música, en un país donde nos sacan el jugo hasta después de muertos. Me despido y se que les va a dar felicidad a todos. Olvídenme, como en vida ya lo hicieron», añadió Lenwa Dura.

Sin embargo, esto no es todo. El rapero también compartió un video en su Instagram, en el que señaló:

«¿A dónde me voy? A dormir. A dormir, a descansar, por fin. Me voy para no molestarlos más», añadió.

¿Qué se sabe del estado de salud de Lenwa Dura?

En RadioActiva se pusieron en contacto con el beatboxer, Crea BeatBox, quien entregó detalles sobre la situación de Lenwa Dura. En este contexto, dio a conocer que tras el reporte de una vecina y de gente en redes sociales, desde Carabineros lo fueron a buscar y que actualmente está en el hospital.

«No sé en qué estado de gravedad se lo llevaron, pero se lo llevaron así como de una creo que, fue súper rápido porque no me iba bien. Está en el Hospital Padre Hurtado», señaló.

En este contexto, Crea BeatBox aprovechó la instancia para hacer un importante llamado.

«Sugiero que dejen de hacer bullying a la gente, no saben ustedes por el momento que están viviendo, que están pasando, los problemas psicológicos. Las depresiones son graves, son letales. Y mira, yo creo que de alguna u otra forma lo que hizo lengua fue un llamado de auxilio», mencionó.

Por otro lado, otro amigo, quien llegó hasta la casa de Lenwa Dura y llamó a Carabineros, indicó que el cantante se habría aplicado 20 inyecciones de insulina y que se encuentra en el Hospital Padre Hurtado.

En tanto, su amigo Pato Fresh también conversó con RadioActiva y señaló que el rapero actualmente pasa por una compleja depresión.

En este contexto, informó que el rapero no ha podido presentarse ni trabajar con normalidad, ya que terceros han intentado cancelar sus shows. A estos inconvenientes se suman además las demandas interpuestas por su hija.

Si esta información te afecta o estás pasando por una situación similar, busca apoyo .En Chile está disponible el 4141 – línea Salud Mental, gratuita, confidencial, que funciona las 24 horas del día. También puedes acudir al centro de salud más cercano.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google